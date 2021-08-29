نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2725 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 172 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفايروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة «ممتثل» في جميع مدن ومحافظات المنطقة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.وكانت بلدية وسط الدمام، قد نفذت جولات تفتيشية على مساكن العمال استهدفت 31 مجمعا سكنيا خلال أسبوعين من خلال لجنة متابعة مساكن العمال، ضمن أعمالها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية المتعلقة بسكن العمال.