رفعت الشؤون الصحية في محافظة الطائف عدد مراكز اللقاح إلى 37 مركزا، فيما حولت مركز لقاحات كورونا في جامعة الطائف للعمل طوال الـ 24 ساعة لاستقبال الطلاب والطالبات والمواطنين.وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان لـ«عكاظ» رفع عدد المراكز إلى 37 مركزا لاستقبال المواطنين، فيما يستقبل مركز جامعة الطائف 5 آلاف مراجع يوميا.وبين أن المراكز تخدم السكان داخل المحافظة والمراكز التابعة لها والمحافظات هي: (الشطبة، غرب نخب، الفيصلية، الواسط، العقيق، شهار، السحيلي، السيل الصغير، الهدا، الشفا، الشهداء الجنوبية، عودة، شرق نخب، مسرة، جنوب الجنوبية، مركز صحي المحاني، مستشفى القريع، مركز اللقاح بالجامعة، مستشفى المويه، مستشفى رنية وتربة، مستشفى الخرمة، مستشفى ميسان، مستشفى قيا، مستشفى الصحة النفسية، مجمع الملك فيصل الطبي، مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، مستشفى الأطفال، وسط الحوية، السيل الكبير، كلاخ آل مشعان، مستشفى ظلم، الفيصلية بعشيرة، ومركز صحي السحن).