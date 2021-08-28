رفعت الشؤون الصحية في محافظة الطائف عدد مراكز اللقاح إلى 37 مركزا، فيما حولت مركز لقاحات كورونا في جامعة الطائف للعمل طوال 24 ساعة في اليوم لاستقبال الطلاب والطالبات والمواطنين.

وأشار لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان رفع عدد المراكز إلى 37 مركزا لاستقبال المواطنين، فيما يستقبل مركز جامعة الطائف 5 آلاف مراجع يوميا.

وأكد الحميدان أن المراكز تخدم السكان داخل المحافظة والمراكز التابعة لها والمحافظات وهي (الشطبة، غرب نخب، الفيصلية، الواسط، ليه، العقيق، شهار، السحيلي، السيل الصغير، الهدا، الشفا، الشهداء، الجنوبية، عودة، شرق نخب، مسره، جنوب الجنوبية، مركز صحي المحاني، مستشفى القريع، مركز اللقاح بالجامعة، مستشفى المويه، مستشفى رنيه وتربه، مستشفى الخرمة، مستشفى ميسان، مستشفى قيا، مستشفى الصحة النفسية، مجمع الملك فيصل الطبي، مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، مستشفى الأطفال، وسط الحوية، السيل الكبير، كلاخ، ال مشعان، مستشفى ظلم، الفيصلية بعشيرة، ومركز صحي السحن).