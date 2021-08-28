أكد نائب مدير العمليات اللوجستية في هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اللواء هانك تايلور مقتل ‏هدفين رفيعي المستوى في تنظيم داعش الإرهابي مساء أمس (الجمعة) خلال غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية في ‏إقليم ننجرهار بأفغانستان.‏

وأفاد تايلور خلال الإيجاز الصحفي اليومي بأنه تم جرح واحد خلال الغارة، ولكن ليس هناك أي خسائر في ‏صفوف المدنيين، مؤكداً أن القوات الأمريكية لديها القدرة على الدفاع عن نفسها والاستفادة من ‏القدرة في الأفق لإجراء عمليات مكافحة الإرهاب حسب الحاجة.‏

وشدد على أن بلاده ستعلن أسماء الـ13 جنديا الذين قتلوا بانفجار مطار كابول، مؤكداً أنه لا ‏يستبعد شن مزيد من العمليات العسكرية داخل أفغانستان.‏

وأشار إلى أن المنشآت الأمريكية التي تستضيف الأفغان تتسع لنحو 21 ألف شخص، مفيداً بأن ‏الولايات المتحدة تعمل باستمرار على زيادة السعة إلى 50 ألفا بحلول 15 سبتمبر. ‏