أكد نائب مدير العمليات اللوجستية في هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اللواء هانك تايلور مقتل هدفين رفيعي المستوى في تنظيم داعش الإرهابي مساء أمس (الجمعة) خلال غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية في إقليم ننجرهار بأفغانستان.
وأفاد تايلور خلال الإيجاز الصحفي اليومي بأنه تم جرح واحد خلال الغارة، ولكن ليس هناك أي خسائر في صفوف المدنيين، مؤكداً أن القوات الأمريكية لديها القدرة على الدفاع عن نفسها والاستفادة من القدرة في الأفق لإجراء عمليات مكافحة الإرهاب حسب الحاجة.
وشدد على أن بلاده ستعلن أسماء الـ13 جنديا الذين قتلوا بانفجار مطار كابول، مؤكداً أنه لا يستبعد شن مزيد من العمليات العسكرية داخل أفغانستان.
وأشار إلى أن المنشآت الأمريكية التي تستضيف الأفغان تتسع لنحو 21 ألف شخص، مفيداً بأن الولايات المتحدة تعمل باستمرار على زيادة السعة إلى 50 ألفا بحلول 15 سبتمبر.