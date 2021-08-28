رفع الدكتور عبدالله الربيش شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة تكليفه رئيساً لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وقال الدكتور الربيش: «إن التعليم الجامعي في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهده شهد قفزات نوعية، أثمرت عن تخريج أجيال واعية ومثقفة، قادرة على النهوض بهذه البلاد، والارتقاء بها في كل مناحي الحياة، يضاف إلى ذلك سعيهما الدؤوب للتطوير المؤسسي لمنظومة الجامعات الحكومية والأهلية، وهو ما أدى اليوم إلى تطوير الجامعات، ورفع جودة وكفاءة مخرجاتها».

وأضاف «تجديد الثقة، هو بمثابة أكبر حافز لي ولزملائي في الجامعة، لبذل مزيد من الجهد والعطاء، والعمل وسوياً لتعزيز ما أنجز على أرض الواقع، وبلوغ الآمال والتطلعات المنشودة من قطاع التعليم الواردة في مرتكزات ومضامين رؤية المملكة 2030، وما نص عليه نظام الجامعات الجديد من نهج مؤسسي حديث، يتطلب عملاً دؤوباً وسعياً حثيثاً من أعضاء هيئة التدريس والكادرين الإداري والفني لإنجاح تجربته الواعدة على مستوى الجامعة، مؤكداً الحرص على خدمة المنطقة بتوجيه ومتابعة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز».

كما ثمّن الدكتور الربيش لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تجديد الثقة الغالية، سائلاً المولى الكريم العون والتوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والمساهمة في خدمة الوطن العزيز في ظل ما يشهده التعليم في هذا العهد الزاهر من تطور في الشكل والجوهر، في ضوء رؤية المملكة 2030 من تنمية شاملة، وتطوير نوعي في جميع مساراته وتوجهاته.