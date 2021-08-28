أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/1/11 الموافق 2021/8/19 وحتى 1443/1/17 الموافق 2021/8/25 عن ضبط 16,397 مخالفاً، منهم 5793 مخالفاً لنظام الإقامة، و9145 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1459 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 582 شخصاً، منهم 45% يمنيو الجنسية، و53% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 11 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، كما تم ضبط 17 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 80,065 وافداً مخالفاً، منهم 67,886 رجلاً، و12,179 امرأة، كما تمت إحالة 60,941 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3271 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8829 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.