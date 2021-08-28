كشفت البروتوكولات الوقائية للعودة إلى المدارس، التي اعتمدتها هيئة الصحة العامة (وقاية)، أن العودة الحضورية إلى المدارس لطلاب المرحلة الابتدائية ومرحلة الطفولة المبكرة من هم أقل من 12 عاما، ستكون مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 2021/10/30 أيهما يسبق.

وشددت البروتوكولات الوقائية على أنه يشترط لحضور الطلاب من تقل أعمارهم عن 12 عاما، أن يكون جميع المخالطين لتلك الفئة في المنزل (الوالدان، الإخوة، العمالة المنزلية... إلخ) من مكتملي التحصين بجرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وأشارت إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس (ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي) أثناء الدراسة الحضورية بغض النظر عن الحالة التحصينية.

وفي ما يتعلق بدور الأسرة، فإنه يتأكد عليها عدم حضور الابن المريض إلى المدرسة لحين التعافي، أو المخالط لحالة مؤكدة خارج المدرسة (حسب حالة توكلنا) لمدة (10 أيام) بتوجيه من المركز الصحي، مع أهمية مراجعة الطبيب أو التواصل مع (937) في حال ظهور حرارة أو أعراض تنفسية أخرى، فيما تكون فترة التعافي 10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية وعدم ظهور الأعراض في الـ72 ساعة الأخيرة دون أخذ خافض حرارة.

وتضمنت البروتوكولات الوقائية وجود آلية إبلاغ متفق عليها عن الحالات المشتبهة والمخالطة في المدرسة، ويتم رفعها من إدارة التعليم بالمنطقة إلى إدارة الصحة المدرسية بالشؤون الصحية/التجمع في المنطقة، وفي حال ظهور أي أعراض تنفسية (حرارة، سعال، سيلان أنف، ضيق في التنفس) يتم تسجيل اسم الطالب في ورقة الرصد والتعامل مع الطالب حسب بروتوكول الحالة المشتبهة، كما يتم إعداد قائمة بالمتغيبين بسبب أعراض تنفسية لأغراض التقصي، والاحتفاظ بقوائم الغياب بسبب أمراض أو أعراض تنفسية في حال تم الاحتياج لها لأغراض التقصي الوبائي للحالات المؤكدة.