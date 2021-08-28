أحالت وزارة التعليم طلاب المرحلة الثانوية إلى منصة عين الإثرائية للحصول على نسخ رقمية للمقررات الاختيارية التي سيدرسونها هذا العام.

وأوضحت الوزارة أن مواد (الحاسب ٣ و فقه ٣ ومهارات البحث وعلم الأرض واللغة الإنجليزية ٦) لن تتم طباعة كتبها ويمكن للطلاب الحصول على نسخ رقمية منها من خلال منصة عين أو منصة مدرستي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن طلاب المرحلة الثانوية يمكنهم تسجيل (٤ إلى ٥) فقط حتى تتواءم خطتهم مع الثلاثة فصول التي سيدرسونها هذا العام، مع إضافة حصة تعويضية واحدة يوميا من أجل تعويض الفاقد التعليمي.

وأكدت الوزارة أن كتب المواد المستحدثة هذا العام في المرحلة المتوسطة وهي (التفكير الناقد والمهارات الرقمية والمهارات الحياتية) تمت طباعة كتبها لتتواءم مع الفصول الدراسية الثلاثة، في حين لن تتم طباعة كتب لمادة (الدفاع عن النفس) عند البنين والبنات وإنما سيكتفى بتدريسها للطلاب من خلال أدلة المعلمين والمعلمات والتي سيحصلون عليها رقميا من خلال منصتي عين ومدرستي.