قتل ٢٠ مسلحا حوثيا اليوم (الجمعة) في ضربات جوية دقيقة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت جبهة الشهلا، شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.وأوضحت مصادر عسكرية يمنية أن الغارات الجوية لمقاتلات التحالف دمرت أيضا عربة مدرعة ودوريات كانت متواجدة في المكان ذاته.بدوره استعرض اليوم المتحدث باسم الجيش الوطني العميد ركن عبده مجلي المعارك الهجومية والتقدمات النوعية التي تتواصل في جبهتي مراد و رحبة، مؤكدا أنه تم تحرير أكثر من 75 كيلومترا خلال الأيام الماضية بما فيها جبال وتلال استراتيجية ووديان وقطع طرق الإمداد على المليشيات الحوثية.