أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم (الجمعة) صلاة الميت على الأميرة العنود بنت مشاري بن عياف آل مقرن، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع سموه الأمير عبدالعزيز بن عيّاف والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف والأمير فهد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن.

كما أدى الصلاة عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.