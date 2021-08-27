أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 244 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 407 حالات، ووفاة 8 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 543,562 حالة، من بينها 3718 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1020 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 531,324 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8520 حالة وفاة.

وأكدت أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفايروس، داعيةً الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.