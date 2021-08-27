نقل وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمنسوبي نادي الصقور السعودي، وذلك خلال زيارة وزير الداخلية للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يقام في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف خلال الزيارة على أقسام المزاد التي تضم قاعة مخصصة للمزادات، ومعارض لكبرى مزارع إنتاج الصقور في العالم، إضافة إلى أقسام مستلزمات الصقور الطبية والتدريبية.

والتقى خلال الزيارة عدداً من منتجي الصقور المحليين والدوليين الذين عبروا عن امتنانهم للمملكة على احتضانها لهذا الحدث الدولي المتخصص بصقور الإنتاج، وحرصها الدائم على استدامة موروث الصيد بالصقور.

وتجول وزير الداخلية في عدد من مرافق النادي التي تم إنشاؤها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير كل من شأنه الحفاظ على موروث وثقافة الصيد بالصقور في المملكة، وخدمة الصقارين، ومن بين تلك المرافق مبنى المعارض الذي ستقام عليه فعاليات النادي، إضافة إلى مبنى مستشفى الصقور الذي يتم تشغيله من قبل إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الرعاية الطبية بالصقور.

وعبر حسابه في «تويتر»، قال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف: «بعين الهاوي للصقر والصقارة، رأيت في المزاد الدولي للصقور ما يسرني ويسعد كل مهتم بهذه الرياضة وهذا الموروث».

وأضاف: «كل الشكر لسمو سيدي ولي العهد المشرف العام على نادي الصقور، على توجيهه بإقامة المعرض ومتابعته الكريمة، وتحية لمنسوبي النادي لجهودهم، والقادم أفضل، إن شاء الله».