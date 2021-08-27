دشن المدير الطبي لعيادات تطمن بصحة منطقة جازان الدكتور يحيى بن علي جربي خدمة «الفحص السريع» لحالات الاشتباه بكوفيد 19 في المركز.

وأوضح جربي لـ«عكاظ» أن عيادة تطمن بالمركز الجنوبي بأبو عريش أطلقت خدمة الفحص السريع لحالات اشتباه كوفيد 19 التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المراكز الصحية بالمنطقة وخارجها بعد أن أطلقتها وزارة الصحة أخيرا. وبين الدكتور جربي أن الخدمة ستساهم بشكل كبير في كشف المصابين مبكرا وتسريع استلام النتيجة في مدة لا تزيد على 15 دقيقة يتم فيها إشعار المراجع بنتيجته وتوجيهه بناء عليها، مؤكدا أن العيادة مجهزة تجهيزا كاملا لاستقبال الحالات وفق أعلى المعايير الصحية المتبعة في هذا الشأن.