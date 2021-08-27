أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 201 يوم إلى 2023 مسجدا.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي: مسجدان في منطقة الرياض، ومسجد واحد في منطقة جازان.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.