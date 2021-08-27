أعلنت وزارة التعليم إتاحتها للطلبة المستجدين عبر تطبيق «توكلنا» التعرف على كلمة المرور في منصة مدرستي لطلبة مراحل التعليم العام، ومنصة «روضتي» لمرحلة الطفولة المبكرة.

وأوضحت إرشادات الدخول لمنصتي «مدرستي» و«روضتي»، إذ أفادت أنه بإمكان المستخدم الجديد (الصف الأول الابتدائي، أو الروضة، أو التمهيدي) استخدام كلمة المرور في تطبيق «توكلنا»، أما إذا كان مستخدما سابقا فيمكنه الدخول بكلمة المرور المستخدمة لديه حاليا.

وأشارت إلى أنه لا يمكن الدخول بكلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد تغييرها من قبل المستخدم.

وفي حال فقدان كلمة المرور الخاصة بالمستخدم، كشفت «التعليم» أنه يمكن استعادتها عن طريق مايكروسوفت من خلال صفحة استعادة الرقم السري، وفي حال واجه المستخدم صعوبة في استعادتها فعليه التواصل مع الوزارة من خلال صفحة الدعم الفني.

وأكدت أنه عند فقدان كلمة المرور في حال كان رقم الجوال غير المسجل، فيمكن مراجعة مدير المدرسة لإعادة تعيين كلمة المرور.