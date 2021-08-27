وقّعت السعودية وقطر، (الأربعاء)، على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري. ويرأس المجلس من الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب القطري أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويشارك في عضوية المجلس عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.وكان قد اجتمع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية بالنيابة الدكتور مساعد بن محمد العيبان، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مدينة نيوم. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.وفي السياق ذاته، عقدت لجنة المتابعة السعودية القطرية اجتماعها الخامس، (الخميس)، في وزارة الخارجية بالرياض. ورأس الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، ومن الجانب القطري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية علي الهاجري.وتأتي أعمال اللجنة استكمالاً لاجتماعاتها السابقة إنفاذاً لما تضمنه بيان العلا، ووفقاً لإرادة قيادتي البلدين، وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين.