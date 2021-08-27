تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصلت أمس إلى تونس العاصمة، طائرة شحن إغاثية سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 608 آلاف جرعة من لقاح استرازينيكا تمثل الدفعة الأولى من اللقاحات لمكافحة آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19)، استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أبداه خلال مكالمته مع سمو ولي العهد .وكان في استقبال الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز علي الصقر، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ووزير الصحة التونسي علي مرابط، والمستشار لدى رئاسة الجمهورية التونسية وليد الحجام. وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - على الوقوف إلى جانب تونس وإمدادها بما تحتاجه من دعم صحي في مواجهة جائحة كورونا. من جهته عبر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، عن سعادته بوصول شحنة المساعدات الطبية الجديدة من المملكة إلى تونس التي تتمثل في 608 آلاف جرعة من لقاح استرازينيكا ضد فايروس كورونا الدفعة الأولى من مليون جرعة.