أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن رؤية 2030 هي خطةٌ تنمويةٌ طموحةٌ وجريئة، تُقدّم فرصاً استثماريةً غير مسبوقةٍ للمستثمرين من حكوماتٍ وشركات وأفراد. وأضاف خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، التي استهلها باجتماع عقده أمس بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر: نحن حريصون على أن يكون أصدقاؤنا في المملكة المتحدة مُطلعين اطلاعاً تاماً، على الفرص الهائلة المتاحة، وعلى التطورات الكبرى التي شهدتها البيئة الاستثمارية في المملكة، لأننا نرغب في أن تتواصل شراكتهم معنا ونحن نبني هذه المرحلة الاستثمارية الواعدة من مسيرتنا التنموية الوطنية. مشيراً إلى عمل أكثر من 600 شركة بريطانية في المملكة . وقال: نطمح من خلال هذه الزيارة، واللقاءات المماثلة، إلى زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في المملكة.