استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض أمس، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.وجرى خلال الاستقبال، استعراض مجالات التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وفي السياق نفسه، استقبل الجبير، بمقر الوزارة في الرياض أمس، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.