أعلنت وزارة الصحة تسجيل 290 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا، وشفاء 535 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة إلى (3889) حالة، منها (1061) حالة حرجة.ويبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 543318 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (530917) حالة، كما سجلت وفاة (7) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8512) حالة.وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفايروس سريعة الانتشار.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا).