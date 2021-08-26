قامت أمانة منطقة تبوك بحجز وإيقاف أكثر من 52 شاحنة ومعدّة مخالفة، إثر حملة نفّذتها على مواقع في مدينة تبوك، للتصدي لمن يقوم بأعمال مخالفة كتجريف أو نقل التربة أو رمي المخلفات في الأراضي الفضاء، أونقلها من الأراضي الحكومية.

وأسفرت الحملة التي نفذتها الفرق الميدانية لأمانة تبوك، أمس، عن ضبط هذا العدد من الشاحنات المخالفة على الرغم من توجيهات الأمانة وتحذيراتها المستمرة بتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين، وتغريم ملّاك مركبات النقل بالحدّ الأعلى للغرامة الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات، وإلزامهم بإزالة أي أثر للمخالفة، حيث تم حجز المركبات إلى حين اكتمال الإجراءات.

وأهابت أمانة منطقة تبوك بالمواطنين إلى التعاون معها، وسرعة الإبلاغ عن المركبات المخالفة عبر الاتصال بالرقم الموحد لطوارئ الأمانة 940.