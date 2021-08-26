من صباح الأحد القادم تستقبل مدارس جدة طلابها المحصنين بجرعتين من لقاح كوفيد 19. وعمد مديرو مدارس جدة إلى تجهيز مدارسهم وفق الاحترازات والخطة التفصيلية التي عُممت من وزارة التعليم، ومتابعة مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي ومديري مكاتب التعليم بنين وبنات.

وأكد مدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود بن حميد السلمي أن الدراسة ستنطلق وفق الدليل الإشرافي لنماذج العودة الآمنة التي تنص على توزيع الدراسة في المدارس والفصول بحسب الأعداد المحصنة بجرعتين إلى 4 مستويات، وهي المستوى المنخفض «مجموعة واحدة» وتكون فيه الدراسة إما حضورية أو عن بعد، والمستوى المتوسط «مجموعتان» حضوري أو عن بعد، والمستوى العالي «3 مجموعات» حضوري أو عن بعد، والمستوى الأخير عالٍ جداً «4 مجموعات» حضوري أو عن بعد.

وأوضح السلمي أن جميع مشرفي مكتب التعليم بالنسيم تابعوا سير تجهيزات المدارس بالوقوف مع مدير المدرسة وتذليل الصعاب وصولاً لعودة آمنة، مشدداً في الوقت نفسه على الطلاب وأولياء أمورهم بضرورة الالتزام بالاحترازت الصحية لبداية عام استثنائي.

ونوه إلى أن التعليم عن بعد هو خيار ناجح وأثبت جدارته في حال اضطرت المدارس له للاشتباه في حالات إصابة أو ثبوتها، متمنياً للجميع بداية عام موفقه وآمنة بعد انقطاع دام عاما ونصف.