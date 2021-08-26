نشرت وزارة التجارة قراراً بحق مخالفَين لنظام التجارة الإلكترونية لنشرهما إعلانات على «سناب شات» عن منتج القهوة تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهما 500 ألف ريال.

وتضمنت العقوبات تغريم المخالف الأول (200.000) ريال، وإيقافه عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

كما تضمنت العقوبات تغريم المخالف الثاني (300.000) ريال، وإيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.