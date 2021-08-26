عقد المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب، جلسة طارئة لمناقشة خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية حول مشاركة المجالس البلدية في دعم القطاع البلدي لمعالجة التشوه البصري، الذي تنفذه الوزارة بكافة قطاعاتها على مستوى المملكة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب عوض الوادعي، أن المجلس ناقش خلال الاجتماع، الخطة ومراحل تنفيذها خلال 90 يوماً، بهدف تحسين المظهر الحضري للمحافظة، وتم توزيع العمل بين الأعضاء لرصد الملاحظات وتصويرها بواقع 30 موقعاً أسبوعيّاً لكل عضو بالمجلس، ورفعها عبر برنامج راصد الإلكتروني الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقال الوادعي، تم إشراك أصدقاء المجلس البلدي وتمكين المتطوعين من المساهمة في تنفيذ المشروع في المواقع التي حددت كمرحلة أولى في مختلف أنحاء المحافظة. وقال الوادعي إن الخطة تركز في مرحلتها الأولى، على عناصر التشوه البصري المتمثلة في حفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة، والنظافة العامة، وحواجز الحفر. وأشار إلى أن المجلس استعرض مع رئيس بلدية المحافظة ظهران عوض آل سياف خلال عرض مرئي، جهود البلدية وخطتها في معالجة التشوهات البصرية خلال الفترة الماضية، فيما أثنى المجلس على النسب العالية التي حققتها البلدية في تنفيذ الخطة بهدف تحسين المشهد الحضري، والرقي بجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.