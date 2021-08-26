أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل إتاحة التقديم لبرنامج التجسير، تخصص تمريض، مدفوع الرسوم للجنسين إلكترونيّاً، وذلك ابتداءً من الثلاثاء 24 أغسطس وحتى السبت 28 أغسطس 2021.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني أن القبول سيتم وفق الشروط وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلا على دبلوم تمريض صحي بعد الثانوية العامة - القسم العلمي لا تقل مدته عن سنتين، وحاصلاً على بطاقة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول؛ ويكون قد اجتاز الدرجة المطلوبة لاختبارات اللغة الإنجليزية القياسية. يُذكر أنه يمكن الاطلاع على كامل تفاصيل البرنامج والتقديم من خلال الرابط: https://drive.google.com/file/d/1IZ0t8S1ESWent5fF9iaiPLzDUOp3Q4oQ/view?usp=sharing