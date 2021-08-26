بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة الشيخ حمد جابر العلي الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

قام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد،، خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت له.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا، اليوم (الخميس)، من رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

وجرى خلال الاتصال، استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف القطاعات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار.