استقبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق أول الركن عبدالوهاب الساعدي في العاصمة العراقية بغداد، الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة في مكافحة الفكر المتطرف.

ورحب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بوفد (اعتدال)، مشيداً بدور المركز في متابعة وتفكيك الخطابات المتطرفة، مؤكداً اهتمام الجهاز بالتعاون المشترك مع (اعتدال)، والاستفادة من الكفاءات والخبرات بين الجانبين.

من جانبه ثمن الأمين العام لـ(اعتدال) الدكتور منصور الشمري، الدور الذي يقوم به جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، في مواجهة التنظيمات الإرهابية والحماية من مخاطرها، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق على كافة المستويات.

وأشار الشمري إلى أهمية التجربة العراقية بما تتضمنه من رؤى وإستراتيجيات حيال مكافحة الإرهاب، وأهمية الاستفادة منها لحماية المجتمع حالياً، وحماية أجيال المستقبل.