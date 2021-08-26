تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية في إطار جهودها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري. وقد تضمنت تلك الأعمال معالجة أكثر من 96,333 ألف متر طولي للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية خلال 30 يوماً، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة نحو 87,404 ألف م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن. فيما تمت صيانة التجهيزات الداخلية لـ 4,222 عامود إنارة وفانوس، وإصلاح الأرصفة المتهالكة التي بلغ حجمها 70,540 ألف م2، وإزالة وتحسين 6,046 من الحواجز الخرسانية، ورفع ما يقارب 112,882م3 من مخلفات البناء والهدم، علاوة على معالجة ما يتجاوز 5,786م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 412 مركبة تالفة ومعالجة 4,263 حاوية نفايات. وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال التي قامت بها خلال الشهر الماضي هدفت لمعالجة مظاهر التشوّه البصري.