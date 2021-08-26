تفاجأ القائمون على أحد مراكز التطعيم ضد فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بماليزيا بدخول (عبقور) «دورايمون» الشخصية المشهورة في المسلسلات اليابانية المتعلقة بالانمي.

ليتبين لاحقاً إنها فتاة ماليزية تدعى سيتي نور محمد، قررت ارتداء زي الشخصية اليابانية الكرتونية المشهورة في يوم تلقيها التطعيم لإدخال الفرح والسرور على المتواجدين في الخطوط الأمامية وكذلك متلقي اللقاح في المركز.

وخطفت سيتي، 21 عاماً، الأضواء وانتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو لها في مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل الإعلام الماليزية، كما جاءت العديد من التعليقات بإن ما صنعته الفتاة الماليزية يكسر الروتين ويحفز الممتنعين من أخذ اللقاحات ويساهم في إزالة شعور الخوف لديهم.

يذكر أن ماليزيا سجلت، اليوم الخميس، 24,599 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وأعلنت لجنة التطعيم أنه حتى يوم أمس الأربعاء تم إعطاء 32،635،907 جرعة من اللقاحات وتلقى 59.1% من سكان البلاد جرعتين من لقاحات «كورونا».