استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ.

واطلع على تقرير عن جهود أمانة المنطقة في مبادرة معالجة مظاهر التشوهات البصرية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحسين المشهد الحضري في مدن ومناطق المملكة، تحقيقًا لمستهدفات الوزارة الرامية إلى تفعيل برنامج «جودة الحياة» ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

وأشار الأمير فهد بن سلطان إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز وعي المجتمع، تجاه المحافظة على البيئة ومكتسبات ومقدرات الوطن، وتحسين المشهد العام في مدن ومحافظات المنطقة.

وثمّن المهندس آل محفوظ من جانبه دعم ومتابعة أمير منطقة تبوك للمبادرات المتوائمة مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.