تمكن رجال حرس الحدود بجدة من ضبط «شباك صيد محظورة» مع مواطن ومقيم خالفوا أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة. وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي أن موظفي قسم الثروة السمكية بجدة باشروا بلاغا واردا من مركز حرس الحدود بالشعيبة المسدودة حول القبض على مواطن ومقيم وهم يقومون بممارسة مهنة صيد الأسماك بأدوات صيد مخالفه (2 من شباك النايلون المخدجة والمحظورة)، وتقدر كمية الأسماك المصادرة من قبلهم من نوع الساردين 120 كيلوغراما تم تسليمها إلى إحدى الجمعيات الخيرية، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين، مشيرا إلى أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حماية للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية، مؤكدًا استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.