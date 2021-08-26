شرع مجلس الضمان الصحي في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الإلزامي المقدم من أصحاب العمل أسوة بالمعالين الآخرين، وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور شباب سعد الغامدي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمين الطبي للأيتام يؤكد حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين وظروف كل فئة من المجتمع، مشيراً إلى أن القرار ذو طابع إنساني يعكس أقصى درجات الاهتمام والرعاية لذوي الظروف الخاصة في المملكة.وبيّن أن مجلس الضمان الصحي قطع شوطاً كبيراً في إعداد السياسات والإجراءات الخاصة بنظام شمول الأيتام بتأمين أسرهم المحتضنة، لافتاً النظر إلى أن المجلس يعمل مع شركائه على إعداد وتطبيق النظام الجديد بما في ذلك المتابعة الفنية والطبية بشكل مستمر للمعنيين بالنظام كافة والعمل على تطويره لحفظ حقوق جميع الأطراف.وعبر الغامدي عن ثقته بالقطاع الخاص وحرصه على دعم الأيتام ضمن مسؤوليته الاجتماعية، مشيراً إلى أن المجلس يدرس تقديم عروض وحوافز لأصحاب العمل لتذليل الصعوبات أمام قبولهم لطلب شمول المحتضن بتأمين أسرته الحاضنة بحكم أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص ستتحمل تكاليف وثيقة التأمين.