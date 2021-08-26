كثّفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري بالعاصمة المقدسة، حملاتها الميدانية على الباعة الجائلين في السوق العشوائية بحي النكَّاسة وحارة زمزم والكنكارية ضمن نطاق البلدية الإشرافي، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الباعة الجائلين بالأسواق العشوائية والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.وأسفرت الحملات الميدانية عن مُصادرة وإتلاف (طنّين) من الخضراوات والفواكه المتنوعة، وتسليم الصالح منها لجمعية البر لحفظ النعمة وإتلاف الفاسد.