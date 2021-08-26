سجلت عمليات توثيق العقار ارتفاعاً بـ 62% العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، وتجاوزت عمليات توثيق العقارات 2.15 مليون عملية.وتنوعت عمليات التوثيق العقارية ما بين نقل ملكية الصكوك، وفرز صكوك، وتحديث الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية، وتسجيل ملكية عقارية، والمنح، وتعديل بيانات الصكوك، ودمج الصكوك ورهن وفك رهن العقارات، وغيرها من الخدمات التي تنفذ بشكل إلكتروني تسريعاً لخدمة المستفيدين. ومكنت وزارة العدل المستفيدين عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa من جميع خدمات العقارات، ومنها خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، وتحديث الصكوك، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.