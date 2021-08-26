صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد نشره على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن اتهامات وادعاءات مسيئة لأبنائه.وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، وأن ما نشره ادعاءات كيدية لا أساس لها من الصحة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.من جانب آخر، أسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، عن القبض على أربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة جدة والطائف ومكة المكرمة، تمثلت في سرقة (580) رأساً من الماشية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.وفي الرياض صرح المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله اعتداء مجموعة أشخاص على آخر بالضرب وسرقة هاتفه، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم، وهم مواطن و(4) مقيمين من الجنسية السورية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.