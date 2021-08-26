تسلم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال استقباله في قصر (نيوم)، أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء القطري تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد، كما حمله ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحياته لأمير قطر. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.