أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، أن دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتوجيهه المستمر قاد إلى تصنيع أول رقائق ذكية سعودية.وقال السواحه في فعالية Launch؛ التي تُعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة الرياض، أمس: «هذه الرقائق تم تصنيعها بأيدٍ سعودية وبعقول وطنية في تطبيقات عسكرية وتجارية ومدنية». وأشار إلى أن هذه الرقائق لديها قوة معالجية أكثر من 60 ألف ضعف من الرقائق التي استعملت في رحلة الإنسان إلى القمر، وتلك المستخدمة في الهواتف الجوالة.ومن المنتظر أن يكشف القائمون على فعالية Launch العديد من المُبادرات النوعية التي تُلبي تطلعات المبدعين والمبتكرين والمهتمين بالبرمجة والابتكارات التقنية وصناعة الألعاب.وبحسب الإعلانات الخاصة بالفعالية، ستكون هناك العديد من الشراكات يُنتظر أن يتم الإعلان عنها. وتحظى الفعالية بمشاركة وزارية رفيعة، كما سينضم لها أبرز 10 شركات من عمالقة التكنولوجيا في العالم.ومن بين المتحدثين الرئيسيين في الفعالية، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، وعدد من المتحدثين الآخرين.