تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، دشن وكيل الوزارة لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، مقر دوريات الأفواج الأمنية الميدانية بمحافظة ثار، لتصل بذلك مقارّ انطلاق دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة نجران إلى خمسة.

يأتي ذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للوكالة في استكمال انتشار دورياتها في المناطق الجنوبية، وتختص بتنفيذ المهام الأمنية في المواقع الجبلية والأودية، ومساندة القطاعات الأمنية بالمنطقة.

وأوضح اللواء القحطاني أن افتتاح مقر دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة ثار بمنطقة نجران يأتي ضمن الخطة المعتمدة للقطاع في الانتشار بالمحافظات والمراكز الحدودية، مشيراً إلى أن الانتشار للمراكز يتكامل مع بقية القطاعات الأمنية في هذه المحافظات لضبط الأمن وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وضبط أي مخالفات في منطقة العمليات المخصصة لهم.