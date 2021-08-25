التقى مدير عام تعليم تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بمديري مكاتب التعليم والإدارات والأقسام والمشرفين والمشرفات ومديري ومديرات مدارس المنطقة «عن بعد» في مسرح الإدارة ضمن برنامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وقال العُمري في كلمته خلال اللقاء: «يسرني الترحيب بكم جميعاً في بداية عام دراسي جديد، ونتطلع أن يتحقق التوفيق والنجاح لنا جميعاً بإذن الله ثم بما نجده من دعم ورعاية لقطاع التعليم من حكومتنا الرشيدة ومن متابعة واهتمام من وزير التعليم»، مرحّباً بعودة زملائه وزميلاته من المعلمين والمعلمات لمدارسهم والاعتزاز والثقة باستمرار عطائهم ونجاحهم في أداء رسالتهم التعليمية، حاثاً على مواصلة العمل في المكاتب والإدارات والأقسام والمدارس كفريق واحد لتحقيق منجزات جديدة للوطن ولقطاع التعليم.

وأكد مدير تعليم تبوك أن مسؤولية الجميع اليوم ترتكز على العمل على مواصلة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات رحلتهم التعليمية مع المحافظة على سلامتهم وصحتهم داخل بيئة المدرسة، ما يتطلب رفع مستوى الجاهزية لتهيئة البيئة التعليمية بمتطلباتها كافة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من «وزارة الصحة»، «وهيئة وقاية» في المدارس والمرافق التعليمية.

ودعا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات إلى المبادرة بأخذ اللقاح؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم نحو عودة آمنة لمدارسنا.

وأشار العُمري إلى مواصلة الزيارات الميدانية للمدارس خلال هذا الأسبوع؛ للوقوف على جاهزية المدارس من حيث النظافة والصيانة، وتوفر أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكيد على استكمال الاستعدادات والتجهيزات كافة لاستقبال الطلاب والطالبات مشدداً على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى سلامة الجميع.

حضر اللقاء الذي نظمته إدارة الإشراف التربوي المساعد للشؤون التعليمية (بنين) ماجد القعير والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) الدكتورة أمل العنزي.