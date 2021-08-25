أوضح لـ«عكاظ» مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالخالدية بمحافظة الوجه الدكتور محمد بن حميد البلوي بأن تطبيق «صحتي» سيُسهم في الحد من انتشار العدوى بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيزيد من معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمة الصحية. وأضاف أن تفعيل العيادات الافتراضية (العيادات عن بُعد) وهي الخدمة التي ستُمكن المريض من الحصول على الرعاية الطبية من خلال تطبيق «صحتي»؛ ستسهل للمستفيد الوصول للخدمات الصحية، وتمكنه من الحصول على خدمة متكاملة عن بُعد، سواء للمتابعة، أو للمواعيد الجديدة، وبذلك يتم تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات والمراكز الصحية للحالات غير الطارئة.

وعن آلية الخدمة قال الدكتور البلوي إن الطبيب المتابع يُحدِد في الاتصال الأول مع المراجع ما إذا كانت حالة المريض تستدعي حضوره شخصياً أو لا، وفي حال رغبة المريض الحصول على الخدمة عن بُعد، يتم جدولة الموعد للمريض لإكمال مراجعاته من خلال مسؤول الحجز في المركز ومن ثم تصل رسالة للمريض بوقت الموعد وتاريخه، كما يتم مع رسالة الموعد إرفاق رابط لكيفية استخدام الخدمة، مع رابط آخر لتحميل تطبيق (صحتي)، وستصل للمراجع رسالة تذكير قبل يوم من الموعد، وكذلك يتم التنبيه عند دخول الطبيب للموعد.

وكان مركز صحي الخالدية فعل خدمة العيادات الافتراضية (العيادات عن بُعد) بعد أن تم تفعيلها في كُلٍ من مستشفى الوجه العام ومركز صحي الفريعة. «عكاظ» شاركت بتجربة ناجحة بحجز موعد والتواصل مع الطبيب المختص من خلال التطبيق.