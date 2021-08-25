أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 321 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 549 حالة، ووفاة 8 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 543,028 حالة، من بينها 4141 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1083 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 530,382 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8505 حالات وفاة.

وحثت «الصحة» الجميع على التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.