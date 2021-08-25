رأس محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي اليوم (الأربعاء) اجتماع «لجنة السلامة المرورية بالمحافظة»، الثالث لهذا العام بحضور أعضاء اللجنة من الأجهزة الأمنية والخدمية.

وأكد المحافظ أن الاجتماع يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية، من خلال مناقشة أسبابها ومعالجة المشاكل المرورية في المحافظة ومخارج الطرق وإيجاد الحلول اللازمة التي تعالج تلك المشاكل. وأضاف الفلقي أن هذه الاجتماعات تتم بتوجية دائم ومستمر من أمير منطقة عسير وفق مؤشرات الأداء للحركة المرورية وهندسة السلامة المرورية والتوعية المرورية اللازمة لها، مشيرا إلى أن رئيس بلدية محايل قدم دراسة للجنة سوف تحد من مشاكل التقاطعات والمطبات الاصطناعية بالمحافظة واستبدالها بدورانات ذكية. وثمن دور اللجنة في معالجة المشاكل التي تعرض عليها والتنسيق الأفقي بين الجهات المختصة وفق توجيهات أمير المنطقة.