وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح (96) مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية.

والمواطنون الذين صدرت موافقة خادم الحرمين لمنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة هم:

إبراهيم بن يحي بن حسين الأعجم، أحمد بن محمد بن ابراهيم القويز، أحمد بن محمد بن عبدالرحمن العاصمي المالكي، أمين بن سعد بن وصل الله البناتي السلمي، إياد بن اسحاق بن محمد فلفلان، أسامه بن خالد بن علي مقبول شعبي، بندر بن علي بن بن قحيصان البدراني الحربي، تركي بن خبتي بن زياد الصفراء البقمي، تهاني بنت موسى بن علي شافعي، حاتم بن أحمد بن سليمان الصيدلاني، حبيب بن رداد بن سرور الربيعي، حسن بن عبدالله بن عبيد السالمي، حسن بن علي بن محمد هندي، حمود بن علي بن مبارك المهداني الحارثي، حنين بنت فاروق بن عبدالجليل خاشقجي، حوارء بنت إبراهيم بن أحمد الصرنوخ، خلود بنت فيحان بن حمد الحسيني الصاعدي, خلود بنت محمود بن حمدي الطويرقي، دلال بن صويلح بن عيضه الزايدي، ديم عبدالعزيز بن عبيد بن عباده خياري الرشيدي، رائد بن رده بن عايش الجدعاني، رائد بن عبدالله بن حمود السحتي الشراري، ريما بنت عبدالرحيم بن أحمد بخاري، سالم بن علي بن سالم القرني البحيري، سابر بن حجي بن سابر الفقير العنزي، سعد بن إبراهيم بن سعد العقار، سلطان بن صويلح بن عواد المضبيري الرشيدي، سلمان بن سمير بن بكر رضوان،شافي بن فهيد بن نافل آل صالح رضوان، شذى بنت عبدالله بن أحمد هب الريح، شروق بنت بدر بن عبدالله العصيمي العتيبي، طارق بن علي بن محمد الخليفة، عادل بن أحمد بن عالي آل سليمه الغامدي، عادل بن ملفي بن حنكان الخلوى، عايض بن عوض بن ملفي الشيباني، عائشه بنت يحي بن أحمد حدادي، عائشة بنت يحي بن سليمان يتيمي عبدلي، عبدالرحمن بن حامد بن صالح دشان القحطاني، عبدالرحمن بن عثمان بن رشيد الرشيد، عبدالرحمن بن مشعل بن معيوض الغنامي، عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الربيعه، عبدالعزيز بن فائز بن عاطف آل عبدالعزيز الشهري، عبدالعزيز بن فهد بن عطيه الطويرقي، عبدالعزيز بن محمد بن سليمان القفاري، عبدالله بن حمد بن ناصر آل سالم الوعله، عبدالله بن عايد بن شحاذ الوسيدي الحربي، عبدالله بن ناصر بن مرضي المفضلي الشمري، عبدالمجيد بن عايد بن عواد الصبحي الحربي، عبدالمجيد بن نخيلان بن فالح الأسلمي الشمري، عبدالمحسن بن فهد بن عبدالله الطريقي، عبده بن محمد بن عبده حملي، عبود بن حسن بن عبود عسيري، عبير بنت عبدالله بن حامد العزامي، عزيزه بنت محمد بن بتال الجميلي، عفاف بنت احمد بن ابراهيم السنوسي، علي بن محمد حسن ال زين عسيري، يزيد بن مصلح بن منصور الضبعاني الشراري، علي بن محمد بن عبدالرحمن الجرعي العسيري، عمر بن سالم بن عبود بارشيد، عمر بن فهد بن عابر السبيعي العنزي، عمشاء بنت محسن ابن فاهد القحطاني السبيعي، عوض بن مشبب ابن هادي آل جشمه القحطاني، عويضه بنت مران بن مناور المهيمزي الرشيدي، فاطمه بنت محمد ابن صالح العزيزي الشهري، فهد بن صالح بن عبدالعزيز المهناء، فهد بن غنيم بن محمد الخبوط السبيعي، ماجد بن عبدالعزيز بن ناصر الماجد، ماجد بن عبدالله بن خالد البشري الحربي، مبارك بن سعيد بن شايع آل جبران القحطاني، مجاهد بن ناشي بن مطلق النفيعي العتيبي، محمد أحمد بن محمد الحسني الزهراني، محمد بن عيد بن حضيرم العوفي الحربي، محمد بن غنام بن محمد الهواشله الدوسري، مريم بنت مطر بن فهد السرحاني، مسلم بن مسلط بن جربوع الادغم السبيعي، مشاري عادل محمد التويجري، مشعل بن عايد بن معزي الفريحي الرويلي، مشعوي بن محمد بن علي العزي، مفلح بن مبارك بن مفلح القحطاني، منصور بن يحيى بن أحمد آل خيرات، مهند بن معوض بن عيفان الشلاحي المطيري، موسى بن أحمد بن امبارك آل حسان الربعي، موسى بن يحيى بن عيسى الشهراني، مؤيد بن فائز بن جميل عبدالرزاق، نابت بت اسماعيل بن محمد زيلع، نايف بن فهد بن عبدالعزيز الفرج، نايف بن متعب بن نواف الرميلي العنزي، نعمه بنت يحي بن حسين الخالدي المالكي، نواف بن عبيد بن ساير الرزني الشمري، نوف بنت علي بن عبدالله شبعاني، هاني بن عواض بن حميدان الثمالي، وسماء بنت سلطان بن مترك الغربي الدوسري، وليد بن يوسف بن محمد النافع، يحيى بن علي بن عبده عيافي مشيخي، يزيد بن حمود بن باني الأسلمي الشمري، يزيد بن ضيف الله بن محمد المزيد.