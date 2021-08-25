أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية التونسية الشقيقة وصول 600 ألف جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا من الدعم المخصص للجمهورية التونسية الشقيقة من اللقاحات المحددة بمليون جرعة، وذلك اليوم (الأربعاء) 25 أغسطس 2021 الساعة 11 صباحا بتوقيت تونس.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم: «سيكون وصول اللقاحات مباشرة من شركة أسترازينيكا على متن طائرة مستأجرة لهذا الغرض من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة».

وأضافت: سيستمر تواصل الدعم الصحي لتونس خلال الأيام القليلة القادمة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا «كوفيد-19».