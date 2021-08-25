أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية)، البروتوكولات الوقائية للعودة إلى المدارس، المتضمنة عددا من الإجراءات المعتمدة للنقل المدرسي في حافلات الطلاب التي قد تشكل بيئة لانتقال عدوى فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، موضحة عددا من الإجراءات، منها تحديد الطاقة الاستيعابية للحافلة بنسبة 50%، ووضع مقعد فارغ بين كل طالب وآخر، وترك صف فارغ من المقاعد بين كل صفين في الحافلة.

وتمثلت الإجراءات المتبعة في النقل المدرسي في ما يلي:

نظافة اليدين وآداب العطاس:

• تنظيف اليدين قبل وبعد الخروج من الحافلة جيداً باستخدام جل كحولي لا يقل تركيزه عن 60%

• تجهيز الحافلات بموزعات الكحول أو الكحول المكتبي لضمان عملية نظافة الأيدي.

• تأكد سائق الحافلة أو المرافق من تعقيم الطالب لليدين.

• تغطية الأنف والفم أثناء السعال والعطاس بمنديل أو استخدام الجزء الداخلي من المرفق، ثم التخلص من المناديل المستعملة في سلة المهملات.

• غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل أو استخدام معقم الأيدي (يحتوي على 60% كحول على الأقل) في أقرب وقت ممكن عند الوصول.

• تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير مغسولة.

التباعد الاجتماعي:

• ترك الصف الأول فارغاً.

• التزام الطلاب بذات المقعد طوال وقت الرحلة.

• عدم السماح بوقوف الطلاب داخل الحافلة خلال الرحلة.

• يجب ألا يتجاوز عدد الطلاب داخل الحافلة طوال مدة الرحلة 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع المحافظة على التباعد الجسدي داخل الحافلة من خلال إتباع التعليمات الموصي بها.

• التباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف على الأقل عند انتظار الحافلة.

• ترك مساحة مقعد على الأقل بين كل طالب وطالب.

• ترك صف فارغ من المقاعد بين كل صفين في الحافلة.

ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية:

• إلزام أولياء الأمور بتزويد أبنائهم بالكمامة قبل الخروج من المنزل للمساعدة على عدم انتقال العدوى.

• تأكد سائق الحافلة أو المرافق من ارتداء الطلبة للكمامة.

تجنب لمس الأسطح:

• الحد من لمس الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر داخل الحافلة مثل: مقابض الأبواب والنوافذ.

• الحرص على التهوية الجيدة للحافلة وفتح النوافذ كلما أمكن.

تطهير الحافلة:

يتم تطهير الحافلة بعد خروج الطلاب يومياً مرتين على الأقل أو أكثر إن دعت الحاجة، لاسيما الأسطح التي يكثر لمسها مثل النوافذ والمقابض، وفقاً لدليل التطهير والتعقيم للمركز الوطني للوقاية من الأمراض المعدية (وقاية) على الرابط التالي (من هنا)

السائقون والمرافقون:

• يجب على السائقين والمرافقين ارتداء كمامات الوجه في جميع الأوقات أثناء العمل

• يجب أن يكون السائقون والمرافقون محصنين (جرعتين، جرعة واحدة، متعافي) وفقاً لتحديث الحالة في تطبيق توكلنا.

• توجيه الموظفين باتباع تعليمات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة حول مرض «كوفيد-19» قبل السماح لأي من الموظفين باستئناف العمل بما في ذلك الموظفين العائدين من السفر.

• التأكد من إجراء فحص درجة الحرارة وإبلاغ الجهات المعنية بشأن أي حالات تزيد درجة حرارتها على 38 درجة مئوية لأحد الموظفين أو السائقين أو الطلاب، وعزل الحالة لحين إحالتها إلى منشأة الرعاية الصحية.

• مطالبة جميع الموظفين (السائق والمرافق) بتطبيق الحجر الذاتي في حال ظهور أي من أعراض مرض «كوفيد-19».