أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي لـ«عكاظ» أن الملحق العسكري في جمهورية إندونيسيا العميد ركن محمد التويجري الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفايروس كورونا، ظل محبوبا وسط زملائه وكل الفريق العامل معه في الملحقية العسكرية وفي المكاتب الأخرى، منتظما في كل شيء، مواظبا على حضور كل الاجتماعات التي تدعو لها السفارة.وأضاف أن الفقيد حقق خطوات جيدة في تحسين العلاقات العسكرية بين البلدين، وأن الراحل بدأ عمله في الملحقية العسكرية في إندونيسيا قبل سنتين ونصف: «الفقيد التويجري أصيب بفايروس كورونا في إندونيسيا منذ نحو شهرين، ونقل بطائرة إخلاء طبي إلى المملكة ووافته المنية متأثرا بالمرض.. افتقدناه وافتقده الوطن لا نملك إلا الدعاء له بالرحمة، والصبر لعائلته ولذويه وأهله».