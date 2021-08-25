أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوما السابقة لطلب دخول المملكة، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول -الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها- مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.vوكانت الجهات المعنية قررت في فبراير الماضي تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، إضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية، إلا لمن مكث 14 يوماً خارج تلك الدول الأربع من غير المواطنين.وشملت قائمة الدول الـ20 التي كان يحظر دخول غير المواطنين والدبلوماسيين منها إلى السعودية لفترة مؤقتة كلا من جمهورية الأرجنتين،، وألمانيا، وأمريكا، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان.«الصحة» تعتمد «ساينو فارم» و«ساينوفاك» وتسجل 353 حالة جديدةتواصل هبوط منحنى وباء كورونا في السعودية لليوم السادس على التالي، وسجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ24 الماضية (353) حالة مؤكدة، وتعافي (456)، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4377)، منها (1108) حرجة. وبينت الإحصائية اليومية التي تصدرها الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ (542.707)، فيما بلغ حالات التعافي (529.833). وتم تسجيل (7) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8497) حالة. ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة. وأعلنت وزارة الصحة، أمس (الثلاثاء)، أن اللقاحات المعتمدة في المملكة للتطعيم ستة، هي: أكسفورد-أسترازينيكا، فايزر-بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، ساينوفاك. وفي حال اعتماد أي لقاح آخر سيُعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء. وكشفت أنه يمكن قبول من أكمل تلقي جرعتين من لقاحي «ساينوفارم» أو «ساينوفاك» بشرط أن يكون الشخص قد تلقى جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.