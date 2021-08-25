دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر، أمس، نيابة عن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بندر الخريف، في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، إطلاق أولى طائرات المسح الجيوفيزيائي، معلناً بذلك بدء أعمال المسح الجيوفيزيائي في منطقة الدرع العربي.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله الشمراني، أنه تم إطلاق أول طائرة للمسح الجيوفيزيائي في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض؛ بهدف الحصول على البيانات الجيولوجية المتنوعة عالية الدقة للدرع العربي، الذي يغطي مساحة تصل إلى 600 ألف كم2 من مساحة المملكة، وتهدف أيضاً إلى الكشف عن المخزونات المعدنية التي تزخر بها السعودية.وقال: «هذه البيانات ستساهم في دعم الاستكشاف المعدني؛ ما سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات في المملكة العربية السعودية من خلال جذب الاستثمار في قطاع التعدين تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، حيث إن المملكة تعد من أغنى دول العالم من حيث الموارد المعدنية، التي تقدر قيمتها وفقاً لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بنحو خمسة تريليونات ريال».وأضاف: «أعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي تشتمل أعمالها على المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي والاشعاعي الجوي لكامل الدرع العربي بالمملكة».وبيّن أن الهيئة تستهدف أيضاً من خلال هذه الأعمال الحصول على بيانات المغناطيسية الأرضية والطيف الإشعاعي بدقة عالية، وخرائط رقمية للمغناطيسية الأرضية والإشعاعية، إضافة إلى التفسيرات الجيولوجية للخرائط المغناطيسية والإشعاعية التي تعكس أهم التراكيب الجيولوجية والسحنات الصخرية، ومن خلالها يتم تحديد وحصر أهم نطاقات بيئات التمعدن، كما سيتم أيضاً أرشفة وإدراج هذه المخرجات والتفسيرات والتقارير الفنية بقاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض NGD لتوفير بيانات علوم الأرض للمستفيدين في مجالات متعددة من أهمها مجالات الاستثمار التعديني ومجالات البحث العلمي.