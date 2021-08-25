لن يغيب الشاعر محمد بن مبروك بن مسفر الغامدي (الغويد) عن خريطة الشِّعر، ولن تبلى قصائده الخالدة بالرحيل الموجع للذاكرة الإبداعية للقصيدة الجنوبية، إذ لطالما رفرفت حمائم وصقور وبلابل أبيات وقصائد (أبو بندر) في فضاء أربعة أجيال من عمر الوطن السعودي. افتتن بنشيده المعتّق في وجدان القِيم والأخلاق الشباب والشيّاب، وسكنت الموهبة براءة الأطفال، وأحلام الشباب، وعطّرت ملامحها المستمدة نقاءها من شفيف الغيوم، والمنحوتة جمالياتها من تنوّع التضاريس، والمعتدلة المزاج باعتدال المناخ، وجدان العشاق، والسُّراة، و«سائقي المواتر» لتبديد وعثاء السفر وتجديد أشواق الإياب.صدح (الغويد) من قِمم مرتفعات الحِلّة، فردّدت أصداء صوته الشجي جبال الحجاز، وفاضت بنمير قوله أودية بلاد الجنوب، وسالت أنهار شِعْرِه العذب إلى سهول تهامة، وعزف بأوزانه على أوتار القلوب لحن البحر الطويل، ففاض الحنين بالرعاة والفِلاحيين، وهم يرددون مع سيّد الشجن (وش حدّني ع السفر من ديرته وش لي آنا) فأسر قلوب البدو والحضر، ودسّ في مشاعر الطفولة حدس التقاط الجَمال، وفنّ التعبير عن المُدهش والمختلف، وبنى لقصائد العرضة الجنوبية بناءً محكم الاتزان والالتزام بالجوهري من المعاني، عبر نبرة صوت مثّلت بصمة خاصة لنغم لا يعتريه -وإن طال الزمن- النشاز.انتصر للوطن على كل شانئيه بالمشاعر النقيّة (مملكتنا الحبيبة في تقدم وللمشروع أراضي، في تقدم حضارتنا ونهضة مشاريع أرضنا، والمواطن يقول العدل والأمن تحظى به بلادي، في عدالة قيادتنا وتحكيم شرع بلادنا). وتغنّى بالكون (لنّ بعض العرب مثل النجوم الزواهر في سماها، تنعرف عند مبداها وفقدانها عند الغروب)، واعتنى بحقوق كبار السِّن (يا شباب اليوم لا حدْ يقول الشيب لاش، لن راعي الشيب سيدي وراعي الشيب لي، وان رشده زايد ما يعود في دناوي، وانت لا تنسى جوابه ولا تيّس منه). وامتدح الكرم (مرحبا واهلين يا جملة الضيفان، ما يضيق الصدر لو يقصف الميدان، النظم والشعر والقول والقيفان، شجرةٍ مربوعة الجذر والاغصاني، العرب وانته وانا تحت ظلّها). واعتنى بشِعر الحكمة (والذي يرمي بروحه في القبس يوم انتهى مشكلها، لا يعاتبنا على رشده وتصريفه وش اكلفناه) وعبّر عن الجمال، والحُبِّ الفطري (أوزيتني يا حبيب الروح بالموزياتي، ما شاقني غيركم في بدو غامد وزهران، ما ريته إلا مع الطاقة وشبّك بدايه، أراقبه من ورا البيبان والشبك تلّه). بالأمس وارت العقيق شاعرها في حضنها، لتحلّق الذكريات بالمحبين لشاعر أخلص للتجربة فتعلّقت به ربوع المملكة.