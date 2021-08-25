تتوقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية زيادة في أعداد الملتحقين بالوظائف في المدارس الأهلية والعالمية مع اقتراب دخول قرار توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي حيز التنفيذ في الـ24 من شهر محرم الجاري، وأكدت أن القرار يهدف إلى توفير 28 ألف فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة.وأبلغ المستشار التعليمي في قطاع التعليم الأهلي مالك بن طالب «عكاظ» أن الحاجة لسد الاحتياج من المواد العلمية في مدارس التعليم الأهلي لا تزال قائمة في ظل قلة خريجي التخصصات العلمية خصوصاً في البنين. مشيراً إلى أن غالبية المتقدمين من الخريجين لقطاع التعليم الأهلي من البنين في تخصصات اللغة العربية، الخدمة الاجتماعية، والتربية الخاصة.وطالب المستشار التعليمي مالك بن طالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإجراء مسح شامل لكل التخصصات العلمية وإجراء الاختبارات اللازمة لقياس أداء ومستوى المتقدمين لضمان جودة التعليم في التخصصات العلمية، مقترحاً في الوقت ذاته عودة الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرواتب العاملين في قطاع التعليم الأهلي بواقع 50% لتخفيف الأعباء المادية على القطاع بسبب تداعيات أزمة كورونا.